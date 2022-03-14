Китай відповів на повідомлення про прохання Путіна щодо допомоги у війні з Україною
Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння, заявили у посольстві Китаю у США
Посольство Китаю у Вашингтоні нічого не знає про те, що Росія зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу. Про це повідомляє агентство Reuters.
Речник посольства Лю Пеньюй сказав, що ніколи не чув про прохання Росії.
«Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння», – заявив він.
ВІн додав, що Пекін хоче бачити мирне врегулювання.
«Головний пріоритет зараз – не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю», – сказав він.
Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій.