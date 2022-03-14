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    Китай відповів на повідомлення про прохання Путіна щодо допомоги у війні з Україною

    Посольство Китаю каже, що ніколи не чуло про прохання Росії про допомогу - Китай відповів на повідомлення про прохання Путіна щодо допомоги у війні з Україною
    Посольство Китаю каже, що ніколи не чуло про прохання Росії про допомогу
    фото з відкритих джерел

    Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння, заявили у посольстві Китаю у США

    Посольство Китаю у Вашингтоні нічого не знає про те, що Росія зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу. Про це повідомляє агентство Reuters.

    Речник посольства Лю Пеньюй сказав, що ніколи не чув про прохання Росії.

    «Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння», – заявив він.

    ВІн додав, що Пекін хоче бачити мирне врегулювання.

    «Головний пріоритет зараз – не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю», – сказав він.

    Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій.

    Теги: Росія США війна Китай посольство
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    Китай відповів на повідомлення про прохання Путіна щодо допомоги у війні з Україною