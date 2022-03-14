Китай відповів на повідомлення про прохання Путіна щодо допомоги у війні з Україною

Посольство Китаю каже, що ніколи не чуло про прохання Росії про допомогу

Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння, заявили у посольстві Китаю у США

Посольство Китаю у Вашингтоні нічого не знає про те, що Росія зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Речник посольства Лю Пеньюй сказав, що ніколи не чув про прохання Росії.

«Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння», – заявив він.

ВІн додав, що Пекін хоче бачити мирне врегулювання.

«Головний пріоритет зараз – не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю», – сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, Росія попросила Китай надати їй військову техніку для війни в Україні та економічну допомогу для пом’якшення дії санкцій.