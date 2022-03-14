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    Для росіян закрився один із найбільших офшорів світу

    Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України - Для росіян закрився один із найбільших офшорів світу
    Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України
    фото з відкритих джерел

    Багами заборонили фінансові операції з особами, які потрапили під санкції через війну в Україні

    Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами групи органів регулювання фінансових послуг Багамських островів видав директиви, що забороняють ділову діяльність зі сторонами, що перебувають під санкціями, введеними через військове вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в повідомленні банку.

    Йдеться про фізосіб та юросіб, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

    Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, пов'язаними з Росією і Білоруссю.

    Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС.

    Крім того, генеральний прокурор острівної держави зобов’язав фінансові установи повідомляти інформацію про діяльність таких осіб на території країни.

    Багамські острови є однією з найбільш популярних офшорних зон у світі. Офшорні компанії на території країни не оподатковуються, а також можуть не подавати щорічну звітність. Крім того, Багами відомі високим рівнем конфіденційності та мають закритий регістр акціонерів та директорів, а інформація про них може бути розголошена лише за рішенням суду.

    Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

    Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

    Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.

    Теги: офшорний скандал ЄС Росія США санкції
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    Для росіян закрився один із найбільших офшорів світу