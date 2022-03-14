Для росіян закрився один із найбільших офшорів світу

Багами приєдналися до антиросійських санкції за війну проти України

Багами заборонили фінансові операції з особами, які потрапили під санкції через війну в Україні

Центральний банк Багамських островів спільно з іншими членами групи органів регулювання фінансових послуг Багамських островів видав директиви, що забороняють ділову діяльність зі сторонами, що перебувають під санкціями, введеними через військове вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в повідомленні банку.

Йдеться про фізосіб та юросіб, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, пов'язаними з Росією і Білоруссю.

Йдеться про санкції, введені США, Канадою, Великобританією та ЄС.

Крім того, генеральний прокурор острівної держави зобов’язав фінансові установи повідомляти інформацію про діяльність таких осіб на території країни.

Багамські острови є однією з найбільш популярних офшорних зон у світі. Офшорні компанії на території країни не оподатковуються, а також можуть не подавати щорічну звітність. Крім того, Багами відомі високим рівнем конфіденційності та мають закритий регістр акціонерів та директорів, а інформація про них може бути розголошена лише за рішенням суду.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Варто додати, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.

Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.