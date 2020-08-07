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    Посольство попередило українців в Румунії, що вони мають залишити країну до 12 серпня

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    Посольство попередило українців в Румунії, що вони мають залишити країну до 12 серпня

    Наразі Румунія входить до списку країн зі значним поширенням випадків Covid-19

    Термін перебування українців, які не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії Covid-19, спливає 12 серпня.

    Про це повідомило посольство України в Румунії.

    «Шановні громадяни України. Звертаємо вашу увагу, що термін, впродовж якого зберігається право перебування іноземців, котрі не змогли залишити територію Румунії в умовах пандемії Covid-19, і коли не будуть застосовуватися санкції чи обмежувальні заходи, – до 12 серпня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

    У посольстві послалися на розпорядження уряду Румунії, згідно з яким право на перебування іноземців на території країни, надане в'їзними візами в Румунію, зберігається впродовж 90 днів з моменту припинення надзвичайного стану.

    Із 27 липня Румунія входить до списку країн зі значним поширенням випадків Covid-19 («червона зона»).

    У зв’язку з цим у разі в’їзду в Україну після перебування у Румунії громадянам необхідно перебувати 14 днів на ізоляції за задекларованою адресою (можливо тільки за наявності встановленого на мобільний пристрій електронного додатка «Дій вдома») або обсервації у спеціальних закладах.

    До слова, за оцінками МОЗ в Україні збільшилася кількість складних випадків Covid-19.

    Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

    Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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