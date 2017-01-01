Потяг у Бельгії наїхав на бригаду робітників: двоє загиблих, 12 поранених

При буксируванні поїзда він від'єднався від тягача і на високій швидкості зніс ремонтну бригаду

Під час ремонту залізничних колій в валлонської комуні Морланвельц (провинція Ено), біля міста La Louvière, двоє залізничних робітника загинули, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє European News. На одному із залізничних переїздів сталося зіткнення потягу з легковим автомобілем. Рятувальникам вдалося дивом визволити з



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При буксируванні поїзда він від'єднався від тягача і на високій швидкості зніс ремонтну бригаду

Під час ремонту залізничних колій в валлонської комуні Морланвельц (провинція Ено), біля міста La Louvière, двоє залізничних робітника загинули, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє European News.

На одному із залізничних переїздів сталося зіткнення потягу з легковим автомобілем. Рятувальникам вдалося дивом визволити з автомашини водія і пасажирів. Ця аварія завдала шкоди поїзду і залізничній колії. Для відновлювальних робіт на місце прибула бригада компанії Infrabel, що відповідає за інфраструктуру залізниць. При буксируванні пошкодженого поїзда він з нез'ясованої поки що причини розчепився з іншим потягом і, проїхавши близько 14 км, зніс бригаду шляховиків.

«Він скотився по схилу на деяку відстань. Він збив наших колег з Infrabel і зупинився, вдаривши пасажирський поїзд, який перебував в кінці цього відрізка», - наводить видання слова офіційного представника компанії Фредеріка Сакре.

Коли два поїзди розчепилися і була піднята тривога, диспетчери відключили електрику на лінії, але це було марно, оскільки поїзд котився з непрацюючим мотором і наблизився до робочих майже безшумно.