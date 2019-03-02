Повені в Афганістані забрали життя понад 20 осіб



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Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти

На Кандагар і ще шість районів в південному Афганістані обрушилися сильні дощі, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.

Про це передає Reuters, посилаючись на агентство ООН.

Повінь охопила до 2000 будинків, сотні будинків зруйновані.

Постраждалі від повені сім'ї були евакуйовані в безпечні райони країни, включаючи школи, мечеті та урядові будівлі.

Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

За словами чиновника Управління з боротьби зі стихійними лихами в Кабулі, через труднопрохідну гористу місцевість, рясні снігопади і нестачу доріг сповільнилися темпи проведення невідкладних і рятувальних операцій.