Повені в Афганістані забрали життя понад 20 осіб
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Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти
На Кандагар і ще шість районів в південному Афганістані обрушилися сильні дощі, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.
Про це передає Reuters, посилаючись на агентство ООН.
Повінь охопила до 2000 будинків, сотні будинків зруйновані.
Постраждалі від повені сім'ї були евакуйовані в безпечні райони країни, включаючи школи, мечеті та урядові будівлі.
Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.
За словами чиновника Управління з боротьби зі стихійними лихами в Кабулі, через труднопрохідну гористу місцевість, рясні снігопади і нестачу доріг сповільнилися темпи проведення невідкладних і рятувальних операцій.