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    Повені в Афганістані забрали життя понад 20 осіб

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    Повені в Афганістані забрали життя понад 20 осіб

    Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти

    На Кандагар і ще шість районів в південному Афганістані обрушилися сильні дощі, в результаті чого загинули щонайменше 20 осіб.

    Про це передає Reuters, посилаючись на агентство ООН.

    Повінь охопила до 2000 будинків, сотні будинків зруйновані.

    Постраждалі від повені сім'ї були евакуйовані в безпечні райони країни, включаючи школи, мечеті та урядові будівлі.

    Щонайменше 10 людей, включаючи дітей, пропали безвісти в округах Аргандаб, Даман, Спін Болдак і Данд.

    За словами чиновника Управління з боротьби зі стихійними лихами в Кабулі, через труднопрохідну гористу місцевість, рясні снігопади і нестачу доріг сповільнилися темпи проведення невідкладних і рятувальних операцій.

    ООН
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