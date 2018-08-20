Повені в Індії: кількість загиблих зросла до щонайменше 370



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За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней

Кількість загиблих унаслідок масштабних повеней у південному штаті Керала в Індії зросла до щонайменше 370.

Про це повідомляє AFP.

Про збільшення кількості загиблих стало відомо після того, як рятувальники обшукали затоплені села в Кералі.

За останні 24 години рятувальники виявили тіла 46 загиблих унаслідок повеней.

Без домівок залишилися ще 700 тисяч людей.

Ще 725 тисяч людей перебувають у таборах допомоги.

Зазначимо, йдеться про загальну кількість загиблих від початку повеней — 29 травня.

Рятувальна операція, в якій беруть участь тисячі військових, триває. Вже було евакуйовано близько 353 тисяч людей, які втратили свої домівки. Їх розмістили у понад трьох тисячах таборів, створених для тих, хто рятується від негоди.

Утім, ще тисячі людей чекають на допомогу, будучи заблокованими в оточених водою поселеннях. Військові скидають їм з гелікоптерів воду та харчові продукти.

Були зруйновані дороги та 134 мости. Внаслідок цього в гористих районах штату було заблоковано багато людей, які просять на допомогу через соціальні мережі. Втрати від руйнування інфраструктури становлять близько трьох мільярдів доларів, повідомила влада. Утім, фактичні збитки можна буде оцінити тільки після завершення повенів, наголошують на місцях.

Очільник штату Керала запросив у центрального уряду країни більше фінансування для боротьби з негодою, а також 20 гелікоптерів та 600 моторних човнів, щоб активізувати зусилля з порятунку людей. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідав найбільш постраждалі райони, оголосив про виділення на допомогу 75 мільйонів доларів. Негода торкнулась і інших штатів, окрім Керала. На поточні вихідні також прогнозують сильні дощі та вітер, попередила влада, тож в Індії побоюються нових жертв.