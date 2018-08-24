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    Повені в Індії. Понад десяток людей загинули

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    Повені в Індії. Понад десяток людей загинули

    Сильні зливи йдуть в 21 регіоні індійського штату

    В індійському штаті Мадхья-Прадеш загинули 12 осіб в результаті повеней, викликаних сильними дощами, які йшли останні дві доби. Про це повідомляє «Анадолу».

    Четверо із загиблих належали до однієї сім'ї. Їхній автомобіль понесло потоком води.

    Всього сильні зливи йдуть в 21 регіоні штату. За даними метеорологічної служби, негода триватиме і в наступні дні.

    Нагадаємо, в штаті Керала на півдні Індії понад мільйон людей розмістили в таборах з надання допомоги постраждалим від злив і повеней, в результаті яких загинули більше 410 осіб.

    Як повідомлялось, Індія не братиме допомогу від інших держав для постраждалих від масштабної повені в штаті Керала. У той же час в МЗС заявили, що вітають внески до фондів допомоги від інших фондів, індійців, які проживають за кордоном, і людей індійського походження.

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