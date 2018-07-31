Повернення мігрантів до Лівії може бути порушенням міжнародного права



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Лівійські мігранти

ООН і ЄС визнали, що Лівія є небезпечною для її жителів

Іспанська гуманітарна організація Proactiva Open Arms заявляє про те, що італійський буксир, який врятував 108 лівійських мігрантів і повернув їх до Лівії, міг тим самим порушити міжнародне право. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану тезу розділяє і ООН, якщо орієнтуватися на їх заяву. Відповідно до норм міжнародного права врятовані люди не можуть бути повернуті туди, де їх життя поставлені під загрозу. При цьому і ЄС, і ООН визнали, що Лівія не є безпечною країною для своїх жителів.

Берегова охорона Лівії виправдовує такий крок тим, що врятовані були підібрані в лівійських, а не міжнародних водах. Проте Proactiva Open Arms заперечує те, що порятунок відбувався в внутрішніх водах Лівії. Човен даної організації був поряд і слухав всі розмови. ООН поки що не може чітко сказати про те, де саме відбувалася рятувальна місія.