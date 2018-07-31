  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Повернення мігрантів до Лівії може бути порушенням міжнародного права

    • Розсилка
    Лівійські мігранти - Повернення мігрантів до Лівії може бути порушенням міжнародного права
    Лівійські мігранти

    ООН і ЄС визнали, що Лівія є небезпечною для її жителів

    Іспанська гуманітарна організація Proactiva Open Arms заявляє про те, що італійський буксир, який врятував 108 лівійських мігрантів і повернув їх до Лівії, міг тим самим порушити міжнародне право. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Дану тезу розділяє і ООН, якщо орієнтуватися на їх заяву. Відповідно до норм міжнародного права врятовані люди не можуть бути повернуті туди, де їх життя поставлені під загрозу. При цьому і ЄС, і ООН визнали, що Лівія не є безпечною країною для своїх жителів.

    Берегова охорона Лівії виправдовує такий крок тим, що врятовані були підібрані в лівійських, а не міжнародних водах. Проте Proactiva Open Arms заперечує те, що порятунок відбувався в внутрішніх водах Лівії. Човен даної організації був поряд і слухав всі розмови. ООН поки що не може чітко сказати про те, де саме відбувалася рятувальна місія. 

    Читайте також
    ЄС ООН мігранти Лівія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ