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    Повінь у Таїланді: постраждали 70 тис. осіб

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    У результаті повені в Таїланді постраждали понад 70 тис. осіб - Повінь у Таїланді: постраждали 70 тис. осіб
    Фото: Photo by Pattanapong Sripiachai
    У результаті повені в Таїланді постраждали понад 70 тис. осіб

    Метеорологи прогнозують сильні зливи на півночі і північному сході королівства

    У Таїланді в результаті повеней, викликаних сильними дощами постраждали понад 70 тис. осіб. Про це повідомило місцеве видання Bangkok Post.

    За інформацією газети, стихія зачепила дев'ять північно-східних провінцій країни з яких найбільше постраждала Накхонпханом, де вийшла з берегів річка Меконг, затопивши 12 районів.

    У результаті повені в Накхонпханомі постраждало 12,2 тис. домашніх господарств і 26,8 тис. осіб, затоплено 28,7 тис. гектарів.

    У сусідній провінції Мукдахан вода затопила 11,4 тис. ферм (4,5 тис. гектарів), постраждали 38,3 тис. осіб.

    Метеорологічне бюро Таїланду прогнозує з 5 по 9 серпня нові сильні зливи на півночі і північному сході королівства.

    вода річка
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