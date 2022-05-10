ЗСУ знищили далекобійну гаубицю окупантів (відео)

Українські воїни ліквідували кілька 122-міліметрових установок Д-30

Військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Про це йдеться сторінці бригади у Facebook.

«Ця смертоносна машина – далекобійна 152-міліметрова гаубиця приволочена росіянами на нашу землю вбивати українців, відтепер валяється купкою брухту, засмічуючи українське поле. Заодно із нею під роздачу від наших воїнів попали ще кілька 122-міліметрових установок Д-30. Що ж, день був врожайним. Але справжні жнива ще попереду», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.