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    Події в Україні

    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса

    Російським олігархам та корпораціям заморозили цінності більш ніж на 33 мільйони крон у Данії - Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса
    Російським олігархам та корпораціям заморозили цінності більш ніж на 33 мільйони крон у Данії
    фото: Сергій Чернявський

    Поранених військових вивезли з Маріуполя

    Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 18 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

    Велика Британія

    «Поранених вивезли з Маріуполя» – заголовок The Financial Times. Також на першій шпальті фото моменту евакуації бійців полку «Азов» зі сталеливарного заводу у Маріуполі.

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    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса
    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса
    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса
    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса
    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса

    Європа

    Der Standard: «Швеція та Фінляндія дедалі ближче до вступу до НАТО». Міністр закордонних справ Анн Лінде підписала у вівторок у Стокгольмі заявку своєї країни на членство в НАТО. У Гельсінкі фінський парламент переважною більшістю голосів схвалив заявку на участь у військовому союзі. Так обидві країни реагують на війну Росії в Україні. Туреччина виступає проти розширення Північно-Атлантичного альянсу.

    Kleine Zeitung. Ціна на пшеницю б'є новий рекорд. В Україні зберігаються мільйони тонн зерна, експортувати його навряд чи можливо. На Близькому Сході людям вже важко дозволити собі купити хліба.

    Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Захисники Маріуполя». Підпис під фото: «Кінець Опору? Понад 260 українських військових залишили азовський металургійний завод у Маріуполі після кількох тижнів блокади. Повідомляється, що десятки людей серйозно поранено. Їх доправили до лікарні у підконтрольному Росії місті Новоазовську. Інші солдати імовірно перебувають у місті Оленівці – у російському полоні. Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок: «Україні потрібні її герої живими», а їхнє повернення додому вимагатиме «такту та часу».

    Politiken: «Російським олігархам та корпораціям заморозили цінності більш ніж на 33 мільйони крон у Данії». Кілька найбагатших людей Росії та найбільш лояльних до Путіна компаній мають великі цінності в Данії, які зараз заарештовані через війну в Україні.

    Нещодавно у другого за величиною банку Росії, «ВТБ Банк», що має міцні зв'язки з російським урядом, заморозили майже 100 000 данських крон. Про це свідчить документ, отриманий Politiken від Данського управління у справах бізнесу.

    Загалом заморожені кошти становлять понад 33 мільйони данських крон. Крім того, 10230 тонн сталі зберігаються на складі у Вайлі.

    Заморожування не змінить власника цінностей, і росіяни знову зможуть отримати доступ до активів, коли конфлікт припиниться, вважає доцент та експерт з міжнародних санкцій Єнс Ладефогед Мортенсен із Копенгагенського університету.

    «У разі грошей у банку, то рахунок блокується, а якщо це нерухомість, то продати їх не можна, – говорить він. – Санкції є одночасно і батогом, і пряником. Росіянам зараз відмовляють у доступі до їхніх цінностей, але якщо почнуться мирні переговори та припиниться війна, санкції знову будуть пом'якшені».

    Заморожені цінності належать багатьом із найзаможніших людей Росії. Один із них – генеральний директор нафтового гіганта «Роснефть» Ігор Сєчін. Він особистий друг Путіна, і критично налаштовані до Кремля російські ЗМІ називають його «правою рукою Путіна» та «сірим кардиналом із Кремля». У Сєчіна в Данії були утримані цінності майже на 2,2 мільйона крон. Готівка це гроші, нерухомість або інші цінності – невідомо.

    Втратив гроші і Андрій Мельниченко, який, за версією Forbes, є другою найбагатшою людиною Росії зі статками аж 182 млрд крон. Мельниченку, який заснував виробника добрив «Єврохім» та вугільну компанію «СУ-ЕК», заморозили в Данії 30,4 млн. крон.

    Раніше генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила про арешт активів російського олігарха Михайла Фрідмана в «Альфа-банку» на понад 12,4 млрд гривень.

    Раніше у Франції правоохоронці заарештували віллу російського олігарха Фрідмана.

    А ось «дочка» російського «Альфа-банку» збанкрутіла через санкції.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ міністр НАТО санкції банк нерухомість війна Азов Європа гроші олігархи Фінляндія завод Велика Британія рекорд Володимир Зеленський Україна президент батьки окупація парламент Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Скільки грошей втратили російські олігархи в Данії: що пише світова преса