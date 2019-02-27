Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)



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Пожежники працюють на першому, другому поверхах, а також на даху будівлі Фото: Інформатор

Вогонь охопив площу 250 кв. метрів

У середу, 27 лютого, в Києві в черговий раз загорілася будівля, яка розташована біля кінотеатру «Київська Русь». Вогонь спалахнув в покинутому будинку за адресою вулиця Січових стрільців, 91.

За попередньою інформацією, в пожежі ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

Повідомлення про спалах надійшло на лінії екстрених служб близько 8:25. Станом на 9:30, ліквідація пожежі тривала.

На місці працюють 9 автомобілів ДСНС, в тому числі автовишка. Площа загоряння - 250 квадратних метрів. Вогонь намагаються ліквідувати близько 40 чоловік особового складу.

Це третя пожежа в будівлі за цей тиждень. Вогонь у ній гасили 24 і 25 лютого. Тоді рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не дозволити вогню пошириться на великі площі. Імовірно, пожежі могли влаштувати безхатченки, які використовують приміщення як житло.

Пожежники працюють на першому, другому поверхах, а також на даху будівлі. Також на місці події пожежники розгорнули штаб з ліквідації, біля будівлі чергують патрульні поліцейські і медики швидкої допомоги.