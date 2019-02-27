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    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)

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    Пожежники працюють на першому, другому поверхах, а також на даху будівлі - Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Пожежники працюють на першому, другому поверхах, а також на даху будівлі
    Фото: Інформатор

    Вогонь охопив площу 250 кв. метрів

    У середу, 27 лютого, в Києві в черговий раз загорілася будівля, яка розташована біля кінотеатру «Київська Русь». Вогонь спалахнув в покинутому будинку за адресою вулиця Січових стрільців, 91.

    За попередньою інформацією, в пожежі ніхто не постраждав, повідомляє Інформатор.

    Повідомлення про спалах надійшло на лінії екстрених служб близько 8:25. Станом на 9:30, ліквідація пожежі тривала.

    На місці працюють 9 автомобілів ДСНС, в тому числі автовишка. Площа загоряння - 250 квадратних метрів. Вогонь намагаються ліквідувати близько 40 чоловік особового складу.

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    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Уже втретє за тиждень горить будівля біля кінотеатру «Київська Русь» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Це третя пожежа в будівлі за цей тиждень. Вогонь у ній гасили 24 і 25 лютого. Тоді рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не дозволити вогню пошириться на великі площі. Імовірно, пожежі могли влаштувати безхатченки, які використовують приміщення як житло.

    Пожежники працюють на першому, другому поверхах, а також на даху будівлі. Також на місці події пожежники розгорнули штаб з ліквідації, біля будівлі чергують патрульні поліцейські і медики швидкої допомоги.

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