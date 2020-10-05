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    Нова пожежа на Луганщині: вогонь наближається до електростанції, детонують снаряди

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    Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу - Нова пожежа на Луганщині: вогонь наближається до електростанції, детонують снаряди
    Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу

    «Раптово» запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-2015 роках після масштабних обстрілів з Граду

    У понеділок 5 жовтня на Луганщині між населеними пунктами Нижньотепле та Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.

    Про це заявили у Станично-Луганській районній державній адміністрації.

    Там повідомили, що вибухають нерозірвані раніше боєприпаси. Рятувальники наразі намагаються стримати пожежу.

    «Раптово» запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 — 2015 роках після масштабних обстрілів з Граду», - повідомили в райадміністрації.

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    Там наголосили, що пожежа є черговим підпалом. 

    Також нагадаємо, що на сьогоднішній день поліція відкрила 11 справ через пожежі на Луганщині.

    Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла  11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітника ДСНС).

    Нагадаємо, в Луганській області 30 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі. Тоді на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу. 

    Станом на ранок 5 жовтня рятувальники ліквідували на Луганщині ще два осередки пожеж.

     Читайте також: Пожежа обігнала автомобіль. Що відбувається на охопленій вогнем Луганщині
    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники боєприпаси
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