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    Новини

    Поліція арештувала будівлю «Росатому» у центрі Києва

    Площа будівлі становить майже 1 тис. кв. м, а вартість &ndash; 60 млн грн - Поліція арештувала будівлю «Росатому» у центрі Києва
    Площа будівлі становить майже 1 тис. кв. м, а вартість – 60 млн грн
    фото: Нацполіція

    Російська компанія намагалася приховати інформацію про власника приміщення на столичному Подолі

    Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі столиці, власником якої є компанія «Росатом» країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації «Росатом», має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1 тис. кв. м, а вартість – 60 млн грн.

    «Аби приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна», – розповіли у поліції.

    Правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва наклали на нерухомість арешт.

    «Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», – йдеться в повідомленні.

    Поліція наклала арешт на будівлю у центрі Києва

    Поліція наклала арешт на будівлю у центрі Києва

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

    Також Бюро економічної безпеки (БЕБ) забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

    Співробітники Бюро економічної безпеки заарештували активи російського олігарха в українській компанії з виробництва та реалізації мінеральної води. За поданням БЕБ суд арештував активи олігарха на суму 53,4 млн гривень.

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    Теги: Національна поліція України росія Київ війна Україна
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    Поліція арештувала будівлю «Росатому» у центрі Києва