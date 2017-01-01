Правоохоронці підозрюють НБУ в змові із 37 банками

Правоохоронці розслідують надання банкам дозволу на докапіталізацію

Національна поліція України підозрює посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків. Про це свідчить постанова Шевченківського райсуду Києва. Згідно з матеріалами судового рішення, поліція підозрює посадових осіб НБУ у зловживанні владою або службовим становищем при наданні дозволу на докапіталізацію цих банків.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці розслідують надання банкам дозволу на докапіталізацію

Національна поліція України підозрює посадових осіб Національного банку України в змові з менеджментом 37 банків. Про це свідчить постанова Шевченківського райсуду Києва.

Згідно з матеріалами судового рішення, поліція підозрює посадових осіб НБУ у зловживанні владою або службовим становищем при наданні дозволу на докапіталізацію цих банків. Зокрема, правоохоронці звинувачують службових осіб регулятора у неналежній перевірці джерела походження коштів, якими банки поповнювали свої статутні фонди в рамках докапіталізації.

«При здійсненні досудового розслідування встановлено, що в період 2016 - 2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок Департаменту банківського нагляду Департаменту ліцензування НБУ діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у змові з власниками і керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби, своїм службовим становищем, не виконували власні службові обов'язки по перевірці походження грошових коштів, які спрямовуються на капіталізацію банків, знаючи про невідповідність їх походження вказаним у наданих документах», - йдеться в матеріалах суду.

У зв'язку з цим, слідчі просили надати доступ до документів по цим банкам, які перебувають у власності НБУ і становлять банківську таємницю. Суд надав поліції необхідний доступ до документації таких банків, як: Банк «Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», банк «Авангард», «Міжнародний інвестиційний банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Розрахунковий центр», «Новий», «Траст-капітал», «Европромбанк», «Оксі Банк», «Комерційний Індустріальний банк», банк «Січ», «Альтбанк», банк «Портал», «Комінвестбанк», банк «Фінансовий Партнер», «Айбокс банк», «Альпарі банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промислово-фінансовий банк», «Полікомбанк», «Регіон-банк», «Український Капітал», «Акордбанк», «Земельний Капітал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Сітібанк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Укрбудінвестбанк», «Банк Фамільний», «Банк Центр».