Правоохоронці підтвердили, що на Луганщині в суді застрелився нацгвардієць

22-річний чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції

Служба у національного гвардійця, що застрелився сьогодні вранці в приміщенні Апеляційного суду, проходила нормально. Таку інформацію повідомила начальник відділу комунікацій поліції Луганської області Тетяна Погукай. «Так, була така подія. Хлопець, 22 роки, родом з Луганської області, знаходився в караулі. Вранці прийшла зміна караулу.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-річний чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції

Служба у національного гвардійця, що застрелився сьогодні вранці в приміщенні Апеляційного суду, проходила нормально.

Таку інформацію повідомила начальник відділу комунікацій поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«Так, була така подія. Хлопець, 22 роки, родом з Луганської області, знаходився в караулі. Вранці прийшла зміна караулу. Хлопці пішли до туалету – і там почули постріл. Чому хлопець вирішив скоротити собі життя – незрозуміло, начебто служба в нього проходила нормально, все було добре», - розповіла телефоном Тетяна Погукай.

Подія трапилась близько 6.30 ранку.

За попередніми даними, чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції.

Наразі у приміщенні Апеляційного суду Луганської області тривають слідчо-оперативні дії. Журналістам вхід у будівлю заборонили.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.