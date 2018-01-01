Правоохоронці підтвердили, що на Луганщині в суді застрелився нацгвардієць
- Сьогодні, 13:04
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Розсилка
22-річний чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції
Служба у національного гвардійця, що застрелився сьогодні вранці в приміщенні Апеляційного суду, проходила нормально.
Таку інформацію повідомила начальник відділу комунікацій поліції Луганської області Тетяна Погукай.
«Так, була така подія. Хлопець, 22 роки, родом з Луганської області, знаходився в караулі. Вранці прийшла зміна караулу. Хлопці пішли до туалету – і там почули постріл. Чому хлопець вирішив скоротити собі життя – незрозуміло, начебто служба в нього проходила нормально, все було добре», - розповіла телефоном Тетяна Погукай.
Подія трапилась близько 6.30 ранку.
За попередніми даними, чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції.
Наразі у приміщенні Апеляційного суду Луганської області тривають слідчо-оперативні дії. Журналістам вхід у будівлю заборонили.
Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.