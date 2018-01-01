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    Правоохоронці підтвердили, що на Луганщині в суді застрелився нацгвардієць

    22-річний чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції
    Служба у національного гвардійця, що застрелився сьогодні вранці в приміщенні Апеляційного суду, проходила нормально. Таку інформацію повідомила начальник відділу комунікацій поліції Луганської області Тетяна Погукай. «Так, була така подія. Хлопець, 22 роки, родом з Луганської області, знаходився в караулі. Вранці прийшла зміна караулу.
    • Сьогодні, 13:04
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    22-річний чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції

    Служба у національного гвардійця, що застрелився сьогодні вранці в приміщенні Апеляційного суду, проходила нормально.

    Таку інформацію повідомила начальник відділу комунікацій поліції Луганської області Тетяна Погукай.

    «Так, була така подія. Хлопець, 22 роки, родом з Луганської області, знаходився в караулі. Вранці прийшла зміна караулу. Хлопці пішли до туалету – і там почули постріл. Чому хлопець вирішив скоротити собі життя – незрозуміло, начебто служба в нього проходила нормально, все було добре», - розповіла телефоном Тетяна Погукай.

    Подія трапилась близько 6.30 ранку.

    За попередніми даними, чоловік проходив строкову службу в конвої судової інстанції.

    Наразі у приміщенні Апеляційного суду Луганської області тривають слідчо-оперативні дії. Журналістам вхід у будівлю заборонили.

    Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку під час несення служби з охорони адміністративної будівлі Апеляційного суду Луганської області покінчив з життям 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України. 

     

    Луганщина самогубство
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