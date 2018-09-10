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    Правоохоронці знайшли на Донеччині схованку з гранатометами і вибухівкою

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    Схрон&nbsp;з вибухонебезпечними предметами - Правоохоронці знайшли на Донеччині схованку з гранатометами і вибухівкою
    Схрон з вибухонебезпечними предметами

    Господар будинку, де виявили арсенал, знаходиться на тимчасово непідконтрольній території

    В місті Красногорівка Мар'їнського району на Донеччині виявлено схрон з вибухонебезпечними предметами.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області. 

    «Поліцейські провели обшук в будинку 52-річного місцевого жителя. Вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22, два постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, вісім осколкових гранат з запалами до них, три вишибних заряди і один окопний розрив і більше двох кілограмів тротилу», – йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, господар будинку знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.

    За даним фактом порушили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).

    Раніше повідомлялося, що СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї.

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