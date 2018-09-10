Правоохоронці знайшли на Донеччині схованку з гранатометами і вибухівкою
-
Розсилка
Господар будинку, де виявили арсенал, знаходиться на тимчасово непідконтрольній території
В місті Красногорівка Мар'їнського району на Донеччині виявлено схрон з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.
«Поліцейські провели обшук в будинку 52-річного місцевого жителя. Вилучено два реактивних протитанкових гранатомети РПГ-22, два постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, вісім осколкових гранат з запалами до них, три вишибних заряди і один окопний розрив і більше двох кілограмів тротилу», – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, господар будинку знаходиться на тимчасово непідконтрольній території.
За даним фактом порушили кримінальну справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України).
Раніше повідомлялося, що СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї.