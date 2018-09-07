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    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї

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    Зі схрону вилучено гранатомети, пластид, набої - СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    Зі схрону вилучено гранатомети, пластид, набої

    Зброю та боєприпасами привіз із Донбасу один з мешканців Києва

    Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у рамках протидії незаконному обігу зброї виявили у Києві схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    «Зі схрону, що знаходився на відкритій території одного з непрацюючих підприємств столиці, правоохоронці вилучили чотири гранатомети РПГ-26, два кілограми пластиду, три порохових заряди до пострілів ПГ-7 та майже двісті набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм», - йдеться в повідомленні.

    За оперативною інформацією, зброю та боєприпасами привіз один з мешканців Києва під час перебування в районі проведення антитерористичної операції для використання у протиправній діяльності.

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    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї
    СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

    Операція з виявлення арсеналу проводилась спільно з Подільським управлінням Національної поліції у Києві.

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