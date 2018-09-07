СБУ виявила на непрацюючому київському підприємстві арсенал зброї



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Зі схрону вилучено гранатомети, пластид, набої

Зброю та боєприпасами привіз із Донбасу один з мешканців Києва

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України у рамках протидії незаконному обігу зброї виявили у Києві схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Зі схрону, що знаходився на відкритій території одного з непрацюючих підприємств столиці, правоохоронці вилучили чотири гранатомети РПГ-26, два кілограми пластиду, три порохових заряди до пострілів ПГ-7 та майже двісті набоїв до автомата Калашникова калібру 5,45 мм», - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, зброю та боєприпасами привіз один з мешканців Києва під час перебування в районі проведення антитерористичної операції для використання у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконних дій.

Операція з виявлення арсеналу проводилась спільно з Подільським управлінням Національної поліції у Києві.