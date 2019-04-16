Правоохоронці зранку проводять обшуки в «Укрбургазі»



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Силовики вимагають від компанії надання низки документів і комерційної інформації про партнерство

Представники правоохоронних органів з ранку вівторка проводять обшуки в буровому управлінні «Укрбургаз», філії АТ «Укргазвидобування» (УГВ).

Згідно з повідомленням УГВ, працівники Національної поліції і Служби безпеки в Харківській області згідно з рішенням суду мають вилучити документи щодо господарських відносин з одним із контрагентів. Водночас силовики вимагають від компанії надання низки документів і комерційної інформації про партнерство ще з більш десятьма іншими підрядними організаціями, про які в постанові не йдеться.

«Представники товариства повідомляють про готовність до співпраці з правоохоронними органами в рамках чинного законодавства і добровільно надали представникам правоохоронних органів усі документи про співпрацю УГВ з контрагентом, що фігурує у відповідній постанові», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, «Укргазвидобування» в 2018 році збільшило обсяги буріння на 26,2% (на 65 тис. м) порівняно з 2017 роком - до 313 тис. м, у 2019 р. - планує наростити до 524 тис. м.

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату «Базилівщина» і 19 АЗС у Харківській області, що реалізують нафтопродукти і скраплений газ власного виробництва.

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