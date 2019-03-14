Правозахисники повідомили місцеперебування Балуха



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Володимира Балуха можуть етапувати у колонію, де застосовують насильство до в'язнів

10 березня політв'язень Володимир Балух був у СІЗО в Ярославлі

Український політв'язень Володимир Балух, якого етапують з окупованого Криму до Тверської області РФ, 10 березня перебував у СІЗО Воронежа. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Правозахисникам стало відомо, що Балух під час етапу 7 березня перебував у СІЗО Воронежа, а з 10 березня - в Ярославлі.

За інформацією ФСВП Росії, в Тверській області сім колоній. В якій саме колонії буде українець, поки точно не відомо.

Зазначимо, відстань між Ярославлем та Тверрю становить близько 330 кілометрів.

Раніше заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній Тверської області РФ.

Нагадаємо, станом на 24 лютого 2019 року було відомо, що українець перебуває в СІЗО Армавір Краснодарського краю. Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що кримчанина планують етапувати в одну з колоній Твері. Але досі місцеперебування Балуха родичам і адвокатам не повідомили.

Також адвокат повідомила, що політв'язня Володимира Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

Правозахисники упевнені, що для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

Адвокат Микола Плозов раніше пояснював, що «червона» колонія – це колонія, де адміністрація використовує так званий актив серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених».

Нагадаємо, 19 лютого омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

До слова, керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.