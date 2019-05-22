Зеленський призначив свого представника в уряді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-член НКРЕКП Андрій Герус

Раніше Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики

Президент Володимир Зеленського призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів України. Про це йдеться на сайті президента.

Зазначимо, раніше Зеленский представив Геруса як свого радника в питанні енергетики.

«Призначити Геруса Андрія Михайловича представником президента України у Кабінеті Міністрів України», - йдеться у повідомленні.

Напередодні Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.

Також сьогодні об 11 годині прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні проведе засідання Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

Читайте також: