Представник президента в Раді: виборчий кодекс прийнятий з порушенням



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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук Фото: Главком

Стефанчук побачив порушення регламенту під час ухвалення в парламенті Виборчого кодексу

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс із порушенням регламенту, тому в Офісі глави держави його ретельно вивчать перш ніж президент вирішить,чи буде його підписувати.

Про це він сказав у четвер у вечірньому ефірі телеканалу 1+1.

«Чи буде він підписаний? Безперечно, ми проаналізуємо, бо бачимо порушення регламенту при прийнятті цих речей»,- сказав Стефанчук.

Він нагадав про те, що Виборчий кодекс був ухвалений після 17 переголосування.

«Народили Виборчий кодекс, якого практично ніхто не бачив і не читав. Коли у мене питають, яке я маю відношення до Виборчого кодексу, я не можу сказати. Знаю виборчий кодекс, знаю 2,4 тисячі правок, а за що голосували депутати - я не знаю. Якась така система прийняття рішень дуже цікава», - наголосив представник глави держави.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс: перші вибори без мажоритарки пройдуть через чотири роки.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.