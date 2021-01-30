Стефанчук назвав п'ять питань, які не можуть бути предметом референдума

Референдум може вирішити будь-яке важливе загальнонаціональне питання, окрім п'яти позицій

На всеукраїнський референдум не можна буде виносити п'ять питань. Вони суперечать Конституції України.

Про це сказав перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером».

За його словами, референдум може вирішити будь-яке важливе загальнонаціональне питання, окрім п'яти позицій.

«Є п'ять речей, які не можуть бути предметом референдуму, тому що вони слідують з Конституції. Це ті, які суперечать Конституції України і європейським нормам про права людини. Друге – які звужують права людини. Третє – які суперечать територіальній цілісності. Четверте – це амністія, податки і так далі. І п'яте – які відносяться до рішень судових органів (наприклад, про їх скасування, – ред.)», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, у 2020 році заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв’ю «Главкому» сказав, що референдум, де вирішуватиметься питання продажу землі іноземцям, варто було б провести у 2023 році.

Як повідомлялося, 31 березня минулого року Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі. Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів..

Ринок землі ухвалили в наступних параметрах:

Він вступить в дію з 1 липня 2021.

Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи–громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.

Після цього – наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.

Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).

Продаж іноземцям – як і було вирішено раніше – після референдуму.

Джерело: РБК-Україна