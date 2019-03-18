Представника Путіна в Криму заочно засудили до 13 років в'язниці



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Олега Бєлавєнцева визнано винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканість України Фото: ТАСС

Щодо Бєлавєнцева проводилося спеціальне заочне досудове розслідування

Святошинський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі громадянина Російської Федерації Олега Белавєнцєва, уповноваженого представника президента Російської Федерації в «Кримському федеральному окрузі». Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко.

Белавєнцєв визнаний винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни проти України.

«У суді доведено, що уповноважений представник президента Російської Федерації в «Кримському федеральному окрузі» Белавєнцєв в період лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території України, а саме Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, організовував вчинення військовослужбовцями Російської Федерації у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України», - йдеться в повідомленні.