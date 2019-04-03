Предстоятель УГКЦ: Храм святої Софії Київської – це материнський храм для церков різних конфесій



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Голова УГКЦ Святослав (Шевчук)

Блаженніший Святослав Шевчук вважає, що твердження «Хто посідає Софію, той посідає Україну» є дуже небезпечним

Храм святої Софії Київської – це материнський храм для церков різних конфесій українців. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

«Це материнський храм так само і для українців греко-католиків. Але ця дискусія (про служіння в Софії) показала, як ми ще себе не знаємо, зокрема, коли йдеться про православних і греко-католиків, тобто спадкоємців цієї Київської церкви, скільки у нас ще є різних упереджень щодо одне одного. Можливо в тій дискусії ми десь пережили крах наших ілюзій по відношенню одне до одного. Можливо, це добре. Але з іншого боку, це показує, що справді є суспільний запит на церковну єдність, змушує шукати те, що нас єднає, викликає занепокоєння», - сказав блаженніший Святослав.

На його переконання, свята Софія є певним символом і закликом до єдності.

«І перед тією Софією ми деколи можливо мусимо відчути той біль, що тої єдності ще сьогодні немає», - зазначив він.

Він переконаний, що Софія повинна бути тим простором, де справді віруючі можуть бути всі разом, можуть відчувати себе дітьми єдиної Київської церкви.

«Прагнення до джерел ніколи не несе у собі джерело якоїсь напруги. Напругу створює наше прагнення когось усунути або комусь перешкодити, або наше бачення нашого співбрата як конкурента, якого потрібно поборювати, чи з яким потрібно конкурувати. Я б хотів, щоб абсолютно такого типу логіка відійшла в минуле», - зауважив предстоятель УГКЦ.

Він зазначив, що коли українці греко-католики говорять про святу Софію, вони не говорять про лише якийсь матеріальний храм, про простір для звершування літургії.

«Ми говоримо про дві засадничих речі. Про цінності й про стосунки. Коли ми говоримо про цінності, йдеться про певну матрицю нашого буття, про наше християнське коріння. Ми почали нашу розмову про християнське коріння Європи. Ми говоримо про Софію як про християнське коріння України. І те християнське коріння – це є те, що сьогодні потрібно відкривати, робити його життєдайним і це є те, що є єдине. У нас немає двох різних коренів. Це наш єдиний корінь, з якого ми виросли. І ось дорожня карта примирення, зближення між церквами Володимирова хрещення – це є рух до коріння, рух до джерела, рух до матері. На перше місце потрібно завжди ставити, коли ми про це думаємо, говоримо, дискутуємо», - зазначив він.

На думку блаженнішого Святослава, треба відбудовувати стосунки між спадкоємцями великої християнської традиції, між спадкоємцями софійської мудрості.

«Бо хтось може посідати собор Святої Софії в Києві, а не мати Софії Київської. Я б дуже хотів, щоб справді ми десь сьогодні ставили перед собою за завдання плекати оті справжні братерські стосунки на основі тих засад, принципів, які випливають з тої мудрості, які сьогодні нам проголошує Софійський собор», - додав він.

На його думку, напруга буде тоді, коли якась одна з церков намагатиметься привласнити собі святу Софію. «Ми цього абсолютно не хочемо. Є таке, скажімо, мислення у частини суспільства: хто посідає Софію, той посідає Україну. Я не раз це чув. Я думаю, це дуже небезпечне твердження, бо це є десакралізована Софія. Софія не як ціль паломництва, не як мета нашого зближення, а як інструмент для завоювання життєвого простору. Тому я думаю, такого типу мислення повинно абсолютно бути відкинуто з самого початку», - сказав предстоятель.

Він додав, що поділяє думку, що, «можливо, ще не настав той час, ми ще не дозріли, коли будемо бачити молитву у святій Софії усіх дітей Володимирова хрещення – і це не буде породжувати у нас якісь сентименти конкурентності, заздрості чи не буде створювати напругу найперше у моєму серці». «Можливо, ми ще не дозріли до такого моменту. Але думаю, ми мусимо не просто такий факт констатувати, ми мусимо шукати, як нам діяти далі, якою дорогою далі нам рухатися. Я все ж таки хочу вірити, що справді настане момент, як це говорив патріарх Йосип, коли ми побачимо справді оновлений собор святої Софії в Києві. Не просто відреставрований, але справді оновлений. Коли таке оновлення цього матірного храму дітей Київської церкви настане? Патріарх Йосип Сліпий нам дає відповідь – коли буде відновлена єдність колись єдиної, нині поділеної Київської церкви», - резюмував він.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, у зв'язку з намірами Української Греко-Католицької Церкви провести прощу і звершити Божественну літургію в соборі Святої Софії у м. Києві, надіслав звернення до Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. У своєму зверненні Патріарх Філарет висловив стурбованість цією запланованою подією, яка може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні. На думку Патріарха, звершення греко-католицьким духовенством Божественної літургії у центрі Українського Православ'я - соборі Святої Софії може викликати спротив з боку православних українців.

Патріарх Філарет також припустив, що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові.

Святійший владика закликав Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії. Патріарх Філарет висловив надію, що Українська Православна Церква та Українська Греко-Католицька Церква і надалі будуть розвивати свої добрі відносини в дусі взаємоповаги і любові та спільно служити на благо українського народу.

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