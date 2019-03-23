Філарет: у греко-католиків нема жодної потреби служити у Святій Софії



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Патріарх Філарет порівняв ідею греко-католиків з тим, якби якийсь предстоятель православної церкви служив у соборі Святого Петра в Римі

Патріарх Філарет пояснив, чому Православна церква України проти того, щоб греко-католики здійснювали прощу до Святої Софії. Як раніше повідомлялись, УГКЦ планувала втілити цей задум 7 квітня, але згодом відмовилась від цих планів начебто через ремонт, який мав розпочатись у цьому храмі. Патріарх Філарет вважає, що богослужіння греко-католиків у Софійському соборі могло б викликати міжконфесійну напругу. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Ми хочемо жити з греко-католицькою церквою в добрих, братерських стосунках. Ми – церкви різні, ми – православна, вони – католицька. Софія – це кафедральний собор православної церкви. І тому греко-католикам нема ніякої підстави служити в соборі Святої Софії. Я про це сказав у зверненні до верховного єпископа Святослава. Служити на Благовіщення у соборі Святої Софії прирівнюється до того, якби якийсь предстоятель православної церкви сказав, що я хочу послужити в соборі Святого Петра в Римі. У такого предстоятеля запитали б, яке ти маєш відношення до собору Святого Петра? Так само ми запитуємо греко-католиків, яке відношення вони мають до собору Святої Софії? Це православний собор, і там мають служити православні, а не католики», - вважає ієрарх.

Патріарх Філарет вважає, що у греко-католиків немає духовної потреби у служінні у Софії. «У вас є собор на Лівому березі, на Правому березі теж є храм – великий на Львівській площі. Моліться там. Але ж там мало людей», - зазначив ієрарх.

Він нагадав, що Священний синод Православної церкви України 4 березня також розглядав це питання і відмовив у служінні греко-католикам. «Всі були одностайні. Не потрібно штучно розпалювати ворожнечу, бо це не на користь ані церкві, ані державі. Вигідно це тільки Росії, щоб ми українці між собою сварилися», - підкреслив Філарет.

Він додав, що навіть не припускає, що греко-католики діяли на замовлення Росії. «Вони не виконували замовлення, але суперечки, які викликало питання служіння, сприяють Росії», - підсумував патріарх.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, у зв'язку з намірами Української Греко-Католицької Церкви провести прощу і звершити Божественну літургію в соборі Святої Софії у м. Києві, надіслав звернення до Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука. У своєму зверненні Патріарх Філарет висловив стурбованість цією запланованою подією, яка може викликати протистояння між православними і греко-католиками та порушити міжконфесійний діалог в Україні. На думку Патріарха, звершення греко-католицьким духовенством Божественної літургії у центрі Українського Православ'я - соборі Святої Софії може викликати спротив з боку православних українців.

Патріарх Філарет також припустив, що цю подію, з метою провокації, може використати Росія, щоб нашкодити українському народові.

Святійший владика закликав Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава відмовитись від проведення прощі та звершення Божественної Літургії у соборі Святої Софії. Патріарх Філарет висловив надію, що Українська Православна Церква та Українська Греко-Католицька Церква і надалі будуть розвивати свої добрі відносини в дусі взаємоповаги і любові та спільно служити на благо українського народу.

Нагадаємо, 7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.