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    В «Євросолідарності» заявляють, що Порошенку хочуть «шити» чергову справу

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    Адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань дали брифінг - В «Євросолідарності» заявляють, що Порошенку хочуть «шити» чергову справу
    Адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань дали брифінг
    Фото: Європейська солідарність

    СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Петра Порошенка

    Офіс президента Володимира Зеленського поставив завдання Службі безпеки України сфабрикувати чергову справу проти п’ятого президента Петра Порошенка. Про це на брифінгу в агентстві «Інтерфакс-Україна» заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков. Він також зазначив, що в Офісі генпрокурора шукають того, хто зголоситься підписати підозру.

    «Зараз, за нашою інформацією, СБУ доручено в короткі терміни знайти щось на Порошенка. Це добре перегукується з тезами, озвученими Офісом президента у нещодавньому інтерв’ю прессекретарки Мендель. Це повністю збігається з тим, що ми бачимо у поведінці і СБУ, і Офісу президента, і Офісу генпрокурора», – сказав Новіков.

    «Офіс президента активно шукає в Офісі генпрокурора того, хто піде на співпрацю з ними і піде на підписання підозри Порошенку. Тому що після всіх подій 2019-го, і особливо 2020 року охочих робити це очевидно не так багато, як раніше», – розповів Новіков.

    Адвокат Ігор Головань також вкотре нагадав, що для виконання завдань щодо переслідувань Порошенка ДБР грубо порушує закон і користується «прикриттям» скандального Печерського суду. «Заради того, щоб дошкулити Петру Порошенку – лідеру опозиції, – щоб організувати політичні переслідування в зручному для них Печерському суді, фактично поставлено поза законом всю діяльність центрального апарату Державного бюро розслідувань. Тому що вони ж не можуть звертатися в різні суди, вони звертаються тільки до Печерського, не тільки у справах Петра Порошенка, а і всіх інших», – сказав Головань.

    Адвокат також зазначив, що під час звіту у Верховній Раді України очільник ДБР Сухачов збрехав народним депутатам, заявивши, що місцезнаходження ДБР визначається відповідно до роз’яснення Верховного Суду України за місцем юридичної адреси. Насправді, як свідчить отримана з Верховного Суду відповідь на запит адвокатів, такого роз’яснення немає.

    «Ми вважаємо, що ці неправдиві твердження, які пан Сухачов робив у Верховній Раді і його вказівки слідчим спілкуватися лише з Печерським судом є свідченням того, що його так само «взяли в оборот», як і його попередників, починаючи від Романа Труби», – сказав Новіков.

    Головань нагадав, що нещодавно Київський апеляційний суд відмовив у клопотанні представнику прокуратури і підтвердив, що справи, які розслідує ДБР, мають розглядатися Шевченківським районним судом Києва, а не Печерським.

    «Вся діяльність ДБР, яка ведеться зараз і яка штучно підводиться під підсудність Печерського суду, є незаконною. І ми звертаємо на це увагу в тому числі і наших колег адвокатів, яким доводиться взаємодіяти з ДБР», – зазначив Новіков.

    «Я ще раз хочу закликати: перевірте інформацію, яку ми вважаємо достовірною, чи проводяться щотижневі наради президентом Зеленським зі своїми силовиками? Чи обговорюється на них пошук і створення штучного компромату на Петра Порошенка? Це сьогодні достатньо важливий показник того, що відбувається загалом в керівництві Офісу президента та силових відомств», – резюмував Новіков.

    Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах розповсюдили інформацію, що Петро Порошенко двічі викликався на допит в СБУ, однак він двічі на допит не прибув.

    Адвокат Ігор Головань стверджує, що інформація про виклик Порошенка на допит до Служби безпеки – фейк

    Теги: Петро Порошенко СБУ Офіс Генерального прокурора Ілля Новіков адвокат Володимир Зеленський Офіс президента
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