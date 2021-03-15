«Слуги» створюють свою ТСК у справі «вагнерівців» та плівок «Суркова-Медведчука»

Опозиційні фракції ініціюють позачергове засідання для розгляду утворення ТСК із питання «вагнерівців»

Верховна Рада зареєструвала проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме злочини з боку влади.

Як повідомила Суспільному голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла («Слуга народу»), проект постанови стосується розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

«Мотивом нашого рішення стала необхідність здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять гострий суспільний інтерес. Як-то: так званої «справи Вагнера», аудіозаписів розмов українських та російських посадових осіб, в яких містяться деталі, що вказують на ознаки здійснення державної зради українськими чиновниками, розслідування Іловайської трагедії та інших», – зазначила вона.

Безугла додала, що ця ініціатива є важливою для роботи парламенту, а також для об’єктивності інформаційного простору і для Євроатлантичної інтеграції. Водночас вона зазначила, що фракції «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина» не подали людей до ТСК.

Депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк наголосив, що «Голос», «Батьківщина» та «За майбутнє» делегували своїх представників у ТСК «по вагнерівцях», створення якого ще в серпні 2020 року ініціював депутат від «Голосу» Роман Костенко. Він додав, що тоді своїх представників не делегували «Слуги народу». За словами Железняка, наразі депутати від президентської фракції в останню мить «вирішили створити окремо своє ТСК, до якої ввійшли представники «Слуги народу» та один представник від фракції «За майбутнє».

«Зараз вони хочуть розповісти про те, що ця ТСК буде ширшою, і розслідуватиме більше питань. Я хочу нагадати, що питання по «вагнерівцях» постало ще пів року тому», – зазначив Железняк і додав, що наразі депутати від фракції «ЄС», «Голос» та «Батьківщини» ініціюють позачергове засідання для розгляду утворення ТСК саме з питання «вагнерівців», а за інші питання, зокрема і ті, що стосуються нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, парламентарі хочуть голосувати окремо.

Нагадаємо, 5 березня народний депутат з фракції «ЄС» Володимир Ар’єв з трибуни Верховної Ради закликав негайно створити парламентську тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву спецоперації з затримання «вагнерівців».

У ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

9 березня Служба безпеки України допитала Медведчука. Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова.