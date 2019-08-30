Прем’єр Британії хоче пришвидшити переговори з ЄС



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Глава уряду Великої Британії Борис Джонсон

Будь-які спроби прийняти закон про заборону виходу із ЄС без угоди будуть блокуватися на рівні Палати лордів

Очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон закликав пришвидшити темп переговорів із ЄС щодо питань Brexit Про це пише британське видання The Guardian.

Відповідна заява була зроблена після переговорів радника британського прем’єра із європейських питань Девіда Фроста в Брюсселі. За словами Джонсона сторони погодилися проводити консультації із питань британського виходу із ЄС два рази на тиждень.

Така постановка питання дозволить британському кабінету міністрів протидіяти супротивникам призупинення роботи парламенту напередодні 31 жовтня. В п’ятницю суд в Шотландії має винести рішення щодо законності такого кроку із боку уряду Джонсона. В офісі британського прем’єр-міністра вже натякають, що готові оскаржити відповідне рішення шотландського суду в Верховному суді країни в разі потреби.

При цьому будь-які спроби Палати громад прийняти закон, який заборонятиметься вихід Великої Британії із ЄС без угоди, буде блокуватися урядом Джонсона через затягування процесу розгляду законопроекту в Палаті лордів. Окрім того уряд готує можливість проведення дострокових виборів як до 31 жовтня так і після для посилення власних позицій.

Раніше глава фракції Консервативної партії в Палаті громад Джейкоб Різ-Могг заявив, що тепер від поведінки Брюсселю буде залежати те, чи вийде Велика Британія із ЄС із угодою чи без неї.

Нагадаємо, Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила запропоноване прем'єр-міністром Борисом Джонсоном призупинення діяльності парламенту з другого тижня вересня до 14 жовтня.