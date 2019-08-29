У Польщі створили нову дивізію через загрози від РФ



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У 18 Механізовану дивізії увійдуть три бригади

Нова дивізія оперативних військ діятиме на сході Польщі. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Польське радіо.

«Ця дивізія оперує на сході Польщі у зв’язку з тим, що сьогодні загрози йдуть саме звідти. Не випадково східний фланг НАТО є особливим предметом зусиль Північноатлантичного альянсу», - сказав він.

Зазначається, що міністр взяв участь у церемонії переходу у підпорядкування 18-ї Механізованій дивізії двох бригад – 1-ї Варшавської бронетанкової бригади та 21-ї Бригади підгалянських стрільців.

У свою чергу, командувач 18-ї дивізії генерал Ярослав Ґромадзінський наголосив на бойовому потенціалі нового тактичного об’єднання і натівській структурі її командування.

До слова, як стало відомо, президент Білорусі Лукашенко не поїде до Варшави через Путіна. Раніше президент Польщі Анджей Дуда запросив Олександра Лукашенка на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни ще в березні цього року. Крім глави Білорусі, польський президент надіслав запрошення лідерам ЄС, НАТО та країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Молдови, України, Грузії).

Зазначимо, що Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви.