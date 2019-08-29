Лондон: від ЄС тепер залежить те, чи вийде Британія із угодою чи ні



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Лейбористи хочуть провести термінові дебати з питань виходу із ЄС

Глава фракції Консервативної партії в Палаті громад Джейкоб Різ-Могг заявив, що тепер від поведінки Брюсселю буде залежати те, чи вийде Велика Британія із ЄС із угодою чи без неї.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами британського депутата, ЄС має вирішити, чи вони готові переглянути умови угоди про вихід Великої Британії. В іншому випадку, якщо Брюссель буде наполягати на фактичному васалітеті, то Лондон вийде із ЄС без угоди. Відповідні тези Джейкоб Різ-Могг озвучив в спілкуванні із телеканалом Sky News.

Окремо Джейкоб Різ-Мог в спілкуванні із ВВС висміяв опозиційні сили Великої Британії за нерішучість на фоні рішення про призупинення засідань парламенту напередодні 31 жовтня. За його словами, супротивники консерваторів мають або змінити закони або наважитися на голосування по вотуму недовіри уряду Боріса Джонсона. В іншому разі Велика Британія 31 жовтня вийде із ЄС відповідно до результатів референдуму 2016 року.

Паралельно із цим Лейбористська партія заявила про намір провести термінові дебати в Палаті громад щодо питань виходу із ЄС. В понеділок, 2 вересня, лейбористи направлять відповідний запит для цього.

Проведення дебатів дасть можливість поставити в кінці кінців питання про прийняття закону, який би заборонив вихід Великої Британії із ЄС без угоди.

Нагадаємо, Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила запропоноване прем'єр-міністром Борісом Джонсоном призупинення діяльності парламенту з другого тижня вересня до 14 жовтня.