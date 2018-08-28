Прем'єр Чехії: країна не буде приймати мігрантів через українців
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Поліція Чехії затримала 2376 нелегальних іммігрантів за перші шість місяців 2018 року
Чехія не прийме жодного біженця, який прибув в Євросоюз через Середземне море, оскільки приймає людей з України. Про це заявив глава чеського уряду і лідер руху ANO Андрій Бабіш.
Про це повідомляє Radio Praha.
Бабіш заявив, що для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту в Італію та на Мальту.
Безпосередньо перед вильотом до Італії чеський прем'єр сказав, що «Чехія не прийме жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України».
Поліція Чехії затримала 2376 нелегальних іммігрантів за перші шість місяців 2018 року.
У минулому році Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали в країні з польськими дозволами на роботу.