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    Прем'єр Чехії: країна не буде приймати мігрантів через українців

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    <span>&nbsp;Прем'єр-міністр Чехії Aндрій Бабіш</span> - Прем'єр Чехії: країна не буде приймати мігрантів через українців
     Прем'єр-міністр Чехії Aндрій Бабіш

    Поліція Чехії затримала 2376 нелегальних іммігрантів за перші шість місяців 2018 року

    Чехія не прийме жодного біженця, який прибув в Євросоюз через Середземне море, оскільки приймає людей з України. Про це заявив глава чеського уряду і лідер руху ANO Андрій Бабіш.

    Про це повідомляє Radio Praha.

    Бабіш заявив, що для припинення незаконної міграції необхідний всеосяжний план дій, який він розгляне під час візиту в Італію та на Мальту.

    Безпосередньо перед вильотом до Італії чеський прем'єр сказав, що «Чехія не прийме жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України».

    Поліція Чехії затримала 2376 нелегальних іммігрантів за перші шість місяців 2018 року.

    У минулому році Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали в країні з польськими дозволами на роботу.

    Чехія поліція
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