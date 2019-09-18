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    Прем'єр Чехії зустрінеться із Зеленським в Нью-Йорку

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    Прем'єр Чехії Андрей Бабіш&nbsp; - Прем'єр Чехії зустрінеться із Зеленським в Нью-Йорку
    Прем'єр Чехії Андрей Бабіш 

    Бабіш днями мав переговори з президентом Чехії Мілошем Земаном

    Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку.

    Про це повідомляє Radio Praha.

    Зазначається, що Бабіш днями зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном. Заплановані переговори з президентом України та чесько-українські відносини стали однією з тем їхньої бесіди.

    «Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України», - підтвердив Бабіш.

    Як відомо, раніше посол України в Празі Євген Перебийніс висловлював сподівання на візит Бабіша в Україну.

    Нагадаємо, 17 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї.

    Джерело: Європейська правда

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