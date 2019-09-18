Прем'єр Чехії зустрінеться із Зеленським в Нью-Йорку
Бабіш днями мав переговори з президентом Чехії Мілошем Земаном
Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку.
Про це повідомляє Radio Praha.
Зазначається, що Бабіш днями зустрівся з президентом Чехії Мілошем Земаном. Заплановані переговори з президентом України та чесько-українські відносини стали однією з тем їхньої бесіди.
«Наступного тижня я вирушаю замість пана президента на сесію Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, де у мене запланована зустріч з президентом України», - підтвердив Бабіш.
Як відомо, раніше посол України в Празі Євген Перебийніс висловлював сподівання на візит Бабіша в Україну.
Нагадаємо, 17 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї.
Джерело: Європейська правда