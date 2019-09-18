У Нью-Йорку стартувала 74-та сесія Генасамблеї ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї, яка триватиме рік Фото: Укрінформ

На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш

У вівторок, 17 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї, яка триватиме рік.

Як повідомляє «Укрінформ», на відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав зі вступом на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде.

«Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем», - заявив генсек ООН.

Раніше новий президент Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде заявив, що свою діяльність він цій посаді він присвятить боротьбі з бідністю у світі та забезпеченню доступу до освіти, в тому числі інклюзивної. Саме доступ до освіти новий президент Асамблеї вважає найважливішим завданням людства, оскільки, на його думку, вона є ключем до послаблення ненависті, досягнення порозуміння та рівності.

Тіджані Мухаммад-Банде зробив серйозну академічну кар’єру в політології. Він здобув ступінь бакалавра в університеті Ахмаду Белло у Нігерії, став магістром Бостонського університету в США та доктором філософії у галузі політології в університеті Торонто (Канада).

Як повідомляв «Главком», Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Напередодні початку 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, до її порядку денного включено окремий пункт, який стосується тимчасово окупованих територій України - Криму та Донбасу, що дозволить легше виносити у залу резолюції з цієї теми.