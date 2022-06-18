Прем'єр Естонії закликала прискорити військову допомогу Україні

Каллас сказала, що для Європи та США життєво важливо продовжувати допомогати Україні перемогти

Каллас сказала, що вона стурбована закликами деяких європейських лідерів до мирних переговорів

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзникам України необхідно прискорити військову допомогу, перш ніж «втома від війни візьме гору над Заходом». Про це вона повідомила на брифінгу, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, Каллас, яка стала одним із найзапекліших прихильників жорсткої відповіді на війну РФ в Україні, сказала, що для Європи та США життєво важливо продовжувати фокусуватися на тому, щоб допомогти Україні перемогти.

Каллас сказала, що вона стурбована закликами деяких європейських лідерів до мирних переговорів, які ризикують закріпити здобутки Росії.

«Ми бачимо, що настає літо та втома від війни в західному світі. Ми бачимо заклики про те, щоб ця війна була закінчена, що дуже тривожно для безпекової ситуації в Європі», – сказала вона.

Каллас визнала, що жорстка позиція Естонії щодо Росії та війни в Україні значною мірою випливає з власного історичного досвіду Естонії, як країни, окупованої після Другої світової війни Радянським Союзом до його розпаду в 1991 році.

Раніше Каллас на тлі війни Росії в Україні закликала Захід утриматися від ділових зв'язків із Росією. Каллас додала, що західні країни мають бути обережними з «передчасними закликами до припинення вогню та миру».

До цього вона заявляла, що НАТО має розширити свою присутність на східному фланзі.

Нагадаємо, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Також лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь. До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс після відвідування Ірпеня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців відповідно до міжнародного кримінального правосуддя.