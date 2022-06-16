Євролідери у Києві: п'ять підсумків переговорів від Кулеби
Лідери Країн ЄС мали тривалу розмову з президентом Зеленським
Дипломат Дмитро Кулеба підбив підсумки переговорів лідерів країн ЄС, які сьогодні прибули з візитом до Києва. Перед зустріччю з президентом Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідали розбитий окупантами Ірпінь.
«Сьогодні історичний день для Європи» – з цих слів почав свій виступ на пресконференції прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимир Зеленський з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії», – написав Кулеба.
Підсумки переговорів дипломат розділив на п'ять тем. Детально по кожному з них Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.
- Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрій Єрмак – Майкл Макфол щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.
- Зброя. Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули.
- Кандидатство. У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.
- Зерно. Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували.
- Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували.«Україна повинна виграти цю війну» - показові слова Макрона. Моя порада – облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести.
Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.
Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.
Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Якими були емоції Шольца, Макрона та Драгі в Ірпені: показові фото.