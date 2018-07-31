Прем’єр Італії: санкції, запроваджені проти Росії будуть збережені



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Конте заявив, що зняття антиросійських санкцій було б «немислимим»

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявляє, що санкції, запроваджені проти Росії в 2014 році у відповідь на її агресію в Україні, будуть збережені.

30 липня на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом Конте заявив, що зняття цих санкцій було б «немислимим».

Деякі члени коаліційного уряду Конте і сам прем'єр виступали за скасування санкцій і поліпшення відносин із Росією, але італійський лідер погодився з нещодавнім продовженням ще на півроку санкцій ЄС проти Москви.

Трамп, якого широко критикували після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив, що американські санкції, запроваджені приблизно в той самий час, що і європейські, також зберігатимуть чинність.

Раніше, новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився в рамках саміту G7 в Канаді на подальше продовження санкцій щодо РФ, не зважаючи на попередню заяву про необхідність повернути Москву в G7.

Нагадаємо, 25 липня США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної декларації. У заяві держсекретаря Майка Помпео вказується, що США відмовляються визнати претензії Росії щодо Криму і закликали Москву припинити незаконну окупацію півострова.