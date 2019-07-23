Прем’єр-міністр Литви отримав підтримку парламенту



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Глава уряду Литви Саулюс Скверняліс

Саулюс Скверняліс обіцяв піти у відставку після програшу в першому турі виборів президента країни

Очільник уряду Литви Саулюс Скверняліс отримав вотум довіри в рамках голосування у парламенті. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Саулюса Скверняліса підтримало 83 із 114 депутатів Сейму. Голосування було процедурним як того вимагає Конституція країни – голосування по вотуму довіри до уряду має здійснюватися після того як новий президент Литви займає посаду. Із 12 липня 2019 року дану країну очолює Ґітанас Науседа.

В рамках першого туру виборів Саулюс Скверняліс отримав 19,72% голосів і вибув із перегонів. Після цього прем’єр-міністр країни пообіцяв піти у відставку із посади керівника уряду. Але після того політик змінив свою думку. Уряд Саулюся Скверняліса підтримує коаліція партій Союз зелених і селян, Соціально-демократична трудова партія і Виборча акція поляків Литви.

У зовнішній політиці новий президент Литви буде домагатися «ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США».

Науседа також заявив, що Литві слід продовжувати посилення своїх оборонних потужностей. «Ми повинні підвищувати безпеку, виконуючи зобов'язання з фінансування оборонної системи країни, інвестуючи в оборонні потужності, збільшуючи чисельність регулярної армії і розширюючи активний резерв, а також число громадян, готових до оборони держави», - сказав президент.

Глава держави додав, що Литва історично «сьогодні переживає, напевно, найуспішніший і економічно найбагатший період в історії країни».

Нагадаємо, економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.

Науседа змінив на посту президента Далю Грибаускайте, яка обіймала його два терміни повноважень - з 2009 року.