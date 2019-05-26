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    Новим президентом Литви став екс-банкір Ґітанас Науседа

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    <span>Ґітанас Науседа</span> - Новим президентом Литви став екс-банкір Ґітанас Науседа
    Ґітанас Науседа

    За підрахунком чверті бюлетенів, 55-річний Науседа здобуває 74% голосів виборців

    Економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.

    Його суперниця екс-міністр фінансів Інґріда Шимоніте визнала поразку.

    Виборча комісія Литви повідомила, що, за підрахунком чверті бюлетенів, 55-річний Науседа здобуває 74% голосів виборців, 44-річна Шимоніте – 26%.

    Науседа підтримує нинішній жорсткий курс Литви щодо Росії. Він підтвердив, що не відвідає Москву доти, поки Росія не поверне Україні анексований Крим.

    Президент у Литві має відносно мало повноважень, ця країна – парламентська республіка. Головні функції голови держави – визначення зовнішньої політики і представництво країни в зовнішніх відносинах, у першу чергу на самітах Європейського союзу.

    Також президент має певні повноваження у призначенні міністрів, суддів, головнокомандувача збройних сил чи голови центрального банку – найчастіше за умови схвалення парламентом чи прем’єр-міністром.

    Нинішній президент Литви Даля Ґрібаускайте завершує другий п’ятирічний термін на посаді і не могла балотуватися знову.

    Джерело: Радіо Свобода

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