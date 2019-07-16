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    Економіка та фінанси

    ТОП-5 країн, куди їдуть на заробітки українці - дослідження

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    У списку країн, де українці планують працювати Польща стоїть на першому місці - ТОП-5 країн, куди їдуть на заробітки українці - дослідження
    У списку країн, де українці планують працювати Польща стоїть на першому місці

    Аналітики зазначають, що російський ринок праці більше не цікавить українців

    ТОП-5 країн, куди українці їдуть на заробтки залишаються Польща, Чехія, Німеччина, Литва та Ізраїль.

    Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру RIA.com.

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    Аналітики зазначають, що російський ринок праці більше не цікавить українців.

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    У списку країн, де українці планують працювати Польща стоїть на першому місці. Найпопулярнішими вакансіями є різноробочі на складах і заводах, а також водії, рідше зварювальники. В середньому роботодавці пропонують потенційним претендентам 23 500 грн.

    На другому місці в списку — Чехія. У порівнянні з минулим роком вакансіями в цій країні почали цікавитися вдвічі більше громадян. Роботодавці шукають також різноробочих на заводи і склади. Середня заробітна плата — 23 000 грн.

    Третє місце зайняла Німеччина. Інтерес до цієї країни також збільшився в порівнянні з минулим роком. Увагу українців привертає зарплата, що вдвічі більше, ніж у двох попередніх країнах. В середньому роботодавці пропонують 47 800. Шукають робочих на фабрики.

    Далі в списку — Литва. Тут найбільше шукають водіїв і дорожніх працівників. В середньому пропонують оклад в розмірі 24 900 грн.

    Завершує список 5-ти популярних країн для роботи Ізраїль. Найбільш шукають в цій країні зварювальників та будівельників. Середній оклад — 43 000 грн.

    Цікава колись Росія втратила свої позиції. У порівнянні з минулим роком, кількість переглядів вакансій в цій країні впало в десять разів.

     

     

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