Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь

Заборону на демонстрацію символів агресії в Молдові, запроваджену ще минулого року хотіли оскаржити місцеві депутати

Напередодні 9 травня Конституційний суд Молдови ухвалив, що георгіївську стрічку можна носити відкрито тільки якщо вона не пропагує військову агресію, злочини проти людяності, а також пропаганду чи прославлення цих дій. Конституційний суд зібрався на сесію після звернень поданих у 2022 році депутатами BCS Адріаном Лебединським і Григоре Новаком, а також Іон Пинтя – один із притягнутих до відповідальності за використання цих символів на марші 9 травня. Про це пише видання Realitatea.md.

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«Суд встановив, що використання атрибутики або символіки прирівнюється до вираження думки у формі символічного мовлення, а заборона їх використання обмежує право на свободу вираження поглядів. Таким чином, суд мав перевірити, чи є захід, що обмежує здійснення права на вільне вираження поглядів, зрозумілим, чи переслідує він законну мету та чи є він пропорційним законній меті, що переслідується», – сказано в рішенні суду.

Також у рішенні Конституційного суду було сказано, що закон не розрізняє ситуацію, де особа не усвідомлює змісту символу. Беручи до уваги складність і безліч ситуацій, які можуть виникнути на практиці, суд постановив, що встановлення вичерпного переліку незаборонених ситуацій не може забезпечити справедливий баланс. Суд визнав, що деякі з проаналізованих символів можуть мати «кілька конотацій».

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Таким чином судді Конституційного суду Молдови задовольнили вимоги скаржників лише частково, визнавши неконституційним формулювання закону, уточнивши визначення «загальновідомої атрибутики або символіки, використовуваної в контексті актів військової агресії». Це рішення є остаточним, оскарженню не підлягає, набирає чинності з моменту ухвалення та публікується в Офіційному віснику Республіки Молдова.

Нагадаємо, у квітні 2022 року парламент ухвалив поправку до законодавства, яка забороняє використання літери Z, що використовується як символ російської армії, та георгіївської стрічки. Точніше, на території Республіки Молдова заборонені стрічки, знаки, літери або їх комбінації, які використовуються як елементи розпізнавання російської військової агресії в Україні.