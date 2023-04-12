Тайваню вже хвилюватись? Сі Цзіньпін визнав, що готується до реальних бойових дій

Сі Цзіньпін вже не приховує своїх військових намірів

Сі Цзіньпін закликав військових почати підготовку до реальних боїв

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю про необхідність посилити підготовку до реальних бойових дій. Про це пише китайське видання CCTV.

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Зазначається, що таку заяву китайський лідер зробив під час перевірки Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії країни у провінції Гуандун.

Сі Цзіньпін також зазначив, що армія має вдосконалювати свою здатність належним чином реагувати на непрості ситуації та виклики, «рішуче захищати територіальний суверенітет Китаю, права та інтереси в морі».

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«Необхідно посилити підготовку до реальних бойових дій, дотримуватися підготовки, спрямованої на бойові дії», – сказав глава КНР, також наголосивши на важливості передових досліджень у галузі військової справи та модернізації методів навчання військових.

Голова КНР зазначив і те, що китайські військовослужбовці повинні намагатися загалом підтримувати стабільність на прилеглих територіях.

Нагадаємо, як стало відомо, що Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN.

Раніше, з 8 по 10 квітня Збройні сили Китаю провели навчання навколо острова Тайвань. За час маневрів китайські літаки та кораблі неодноразово порушили неофіційний кордон КНР та Тайваню.

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