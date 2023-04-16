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Між Фінляндією та Росією назріває територіальний скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Між Фінляндією та Росією назріває територіальний скандал
фото:https://e-finland.ru/

Аландські острови мають статус демілітаризованої території з 1856 року, втім фіни хочуть закрити російське консульство на островах 

Після вступу Фінляндії до НАТО постало питання про актуальність угоди з Росією щодо демілітаризації Аландських островів. Про це заявила фінська газета Ilta-Sanomat.

Чиї острови?

Колись давно Аланди були найзахіднішою частиною Російської імперії, а зараз вони є автономією у складі Фінляндії. Жителі цих островів мають свій уряд і парламент, своє громадянство, свої поштові марки і зовсім не мають армії. Аландці завзято не хочуть вивчати фінську і висловлюються виключно шведською. До речі, частина Аландських островів, яких налічується 6757, належить Швеції, а один з них розділений державним кордоном на дві рівні частини, що, втім, абсолютно не заважає аборигенам. Марієхамн – єдине місто та за сумісництвом столиця автономії. У ньому проживає приблизно 11 тисяч осіб, це трохи менше половини населення архіпелагу.

Аландські острови мають статус демілітаризованої території з 1856 року, що багато разів підтверджувалося в різних документах. Проте низка політиків нібито захотіла порушити цю угоду.

Зокрема, екс-командувач сил оборони, депутат фінського парламенту генерал Ярмо Ліндберг заявив, що членство Гельсінкі в НАТО дозволяє засумніватися у мирному статусі островів. Його думку поділяє колишній начальник розвідки сил оборони, новообраний депутат парламенту від партії «Національна коаліція» Пекка Товері, який закликав ремілітаризувати Аланди через нібито агресивну політику Москви .

Після того, як Фінляндія стала членом НАТО, постало питання, чи залишається угода про демілітаризацію Аландських островів актуальною. У свою чергу глава муніципалітету островів Веронікік Тернрос закликав зберегти демілітаризований статус островів. На його думку, в рамках НАТО можуть існувати демілітаризовані зони, наприклад, норвезький Шпіцберген.

Закриття консульства

8 квітня стало відомо, що у Фінляндії закликали закрити консульство Росії на Аландських островах у Балтійському морі. Збір підписів за цю пропозицію розпочався на місцевому сайті цивільних ініціатив. Автори ідеї наголосили, що консульство слід закрити на тлі вступу країни до НАТО. За їхніми словами, робота російської дипмісії «обмежує та ставить під загрозу безпеку Фінляндії».

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Теги: парламент депутат Фінляндія партії скандал робота місто столиця громадянство населення коаліція

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