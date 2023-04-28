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В Умані ракета влучила в будинок, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Умані ракета влучила в будинок, Зеленський зустрівся з главами Словаччини та Чехії. Головне за 28 квітня
фото: Главком

В Умані, на місці ракетного удару, продовжуються рятувальні роботи. Кількість жертв російської агресії зросла до 23 людей, з них чотири дитини

В Умані ракета влучила в багатоповерхівку, Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії, підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі, Ці та інші події 28 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

В Умані ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них четверо дітей

Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Станом на 19:00 рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини. Таким чином кількість загиблих зросла до 23, з них чотири дитини.Серед загиблих в Умані на Черкащині – двоє 10-річних діток. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець. У будинку, куди влучили ворожа ракета, практично знищений перший під’їзд. У ньому проживало 109 осіб, було 46 квартир, 27 з яких повністю знищено. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Алло, це Сі Цзіньпін!»

Посол Китаю у Франції Лю Шає спровокував міжнародний скандал. В одному з інтерв’ю він поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн та заявив, що «Крим із самого початку був російським». Невдовзі офіційний Пекін відхрестився від цієї заяви, а стенограма інтерв’ю зникла з сайту китайського посольства.

Достеменно невідомо, пов’язані ці події з наступною, але у середу, 26 квітня, відбулася перша з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну телефонна розмова між президентом Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона тривала годину, і Зеленський заявив, що результатами в цілому задоволений.

Мільярд на день! Як Олексій Чернишов будує український «Газпром»

Новий керівник «Нафтогазу» отримав карт-бланш від президента, але не всі на Банковій від цього у захваті. НАК «Нафтогаз України» розробив фінплан на 2023 рік, за яким розраховує отримати з державного бюджету 327 (!) млрд грн компенсації. 

Донбас і Херсон показали, звідки беруться «українські націоналісти»

На кожній новій захопленій території російські окупанти розігрують однаковий спектакль: влаштовують псевдореферендум, покликаний засвідчити лояльність до Кремля «трофейного» населення. Не важливо, чи це відбувається в умовах гібридної агресії, як у Криму та на Донбасі у 2014-му, чи відкритої – як на Херсонщині та в Приазов’ї у 2022-му. Вірити намальованим цифрам результатів, як і добровільній участі статистів під дулами автоматів, немає жодних підстав.

Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії

Сьогодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Чехії Петр Павелом та зі словацьким колегою Зузаною Чапутовою. Про це глава держави повідомив у Facebook.Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів 28 квітня уклав договір із державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуги повітряних перевезень цивільними суднами прем’єр-міністра України, інших вищих посадових осіб та делегацій на чолі з ними. Загальна вартість закупівлі становить 34,2 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Воєнкомів на фронт. Зеленський дав доручення Залужному

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. Про це повідомив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, триває 429-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках. Нажаль, є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 

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