Ракетний удар по Харківщині, уряд продовжив пільги на електроенергію. Головне за 25 квітня

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по центру Куп‘янська, що на Харківщині 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, семеро – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині, уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію, суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському, ЗСУ намагаються приспати пильність росіян Ці та інші події 25 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є загиблі та поранені

П'ятеро цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами Ворог завдав удару по центру Куп‘янська. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Сьогодні, 25 квітня на своєму засідання Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він.

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Карлсон, у якого зірвало дах. Історія телеведучого, звільненого з Fox News

Наприкінці минулого тижня телеведучий Fox News Такер Карлсон під час чергового ефіру у своїй програмі Tucker Carlson Tonight попрощався з глядачами до зустрічі у понеділок. Але вже у понеділок, 25 квітня, телеканал оголосив про припинення співпраці з ним і подякував за роботу. Fox News є частиною імперії медіамагната Руперта Мердока, який не приховує своїх симпатій до республіканців. Тому звільнення топового ведучого за один рік до старту президентських виборів, на перший погляд, щонайменше дивне рішення. Офіційно причини настільки стрімкого розриву відносин із популярним ведучим телеканал поки не пояснив, але як виявляється, підстави для цього таки були.

Шлях України до НАТО. Три логічні недоліки

Характер і масштаб підтримки України з боку США в наступні вирішальні місяці зводяться до одного питання: на які жертви Сполучені Штати та їхні союзники готові піти зараз, щоб забезпечити майбутнє?

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському

Колишньому виконувача обов'язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, затриманому напередодні СБУ у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому «Канатове», 25 квітня у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Контрнаступ: журналісти розкрили, як ЗСУ намагаються приспати пильність росіян

Напередодні вирішального контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки ймовірної атаки. Про це пише Politico.«Напередодні довгоочікуваного контрнаступу, до якого залишилося всього кілька тижнів – швидше за все, в середині травня, якщо дозволить сухий грунт, або, можливо, на початку червня - Україна посилає якомога більше помилкових сигналів, щоб збити Росію з пантелику щодо того, коли і де вона завдасть удару на сході країни, уздовж лінії фронту, яка зараз простягається на сотні кілометрів», – йдеться у повідомленні.

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Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про війну з Україною наприкінці лютого-початку березня 2021 року, стверджують джерела, близькі до російського керівництва. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Іллі Жегулєва, яке опублікувало видання «Верстка».

Нагадаємо,триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окцпанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.