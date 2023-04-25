Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Харківщині, уряд продовжив пільги на електроенергію. Головне за 25 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ракетний удар по Харківщині, уряд продовжив пільги на електроенергію. Головне за 25 квітня
фото:ДСНС

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по центру Куп‘янська, що на Харківщині 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, семеро – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині, уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію, суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському, ЗСУ намагаються приспати пильність росіян Ці та інші події 25 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є загиблі та поранені

П'ятеро цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами Ворог завдав удару по центру Куп‘янська. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Сьогодні, 25 квітня на своєму засідання Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. «Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», – сказав він.

Карлсон, у якого зірвало дах. Історія телеведучого, звільненого з Fox News

Наприкінці минулого тижня телеведучий Fox News Такер Карлсон під час чергового ефіру у своїй програмі Tucker Carlson Tonight попрощався з глядачами до зустрічі у понеділок. Але вже у понеділок, 25 квітня, телеканал оголосив про припинення співпраці з ним і подякував за роботу. Fox News є частиною імперії медіамагната Руперта Мердока, який не приховує своїх симпатій до республіканців. Тому звільнення топового ведучого за один рік до старту президентських виборів, на перший погляд, щонайменше дивне рішення. Офіційно причини настільки стрімкого розриву відносин із популярним ведучим телеканал поки не пояснив, але як виявляється, підстави для цього таки були.

Шлях України до НАТО. Три логічні недоліки

Характер і масштаб підтримки України з боку США в наступні вирішальні місяці зводяться до одного питання: на які жертви Сполучені Штати та їхні союзники готові піти зараз, щоб забезпечити майбутнє?

Суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському

Колишньому виконувача обов'язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, затриманому напередодні СБУ у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому «Канатове», 25 квітня у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. 

Контрнаступ: журналісти розкрили, як ЗСУ намагаються приспати пильність росіян

Напередодні вирішального контрнаступу ЗСУ намагаються заплутати росіян, повідомляючи різні дати і напрямки ймовірної атаки. Про це пише Politico.«Напередодні довгоочікуваного контрнаступу, до якого залишилося всього кілька тижнів – швидше за все, в середині травня, якщо дозволить сухий грунт, або, можливо, на початку червня - Україна посилає якомога більше помилкових сигналів, щоб збити Росію з пантелику щодо того, коли і де вона завдасть удару на сході країни, уздовж лінії фронту, яка зараз простягається на сотні кілометрів», – йдеться у повідомленні.

Хто підштовхнув Путіна до війни та яка роль Медведчука: нове розслідування

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про війну з Україною наприкінці лютого-початку березня 2021 року, стверджують джерела, близькі до російського керівництва. Про це йдеться у розслідуванні журналіста Іллі Жегулєва, яке опублікувало видання «Верстка».

Нагадаємо,триває 426-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окцпанти завдали два ракетних ударів із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч якого немає жодного військового об’єкту та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Окрім того ворог завдав шість авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: 

Теги: поранення історія міністр путін Генштаб обстріл Україна населення Денис Шмигаль пільги Олег Синєгубов звільнення ворог вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Диявол на землі»: Зеленський емоційно звернувся до українців у річницю звільнення Бучі
«Диявол на землі»: Зеленський емоційно звернувся до українців у річницю звільнення Бучі
31 березня, 12:07
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян та відбили 24 атаки противника – Генштаб
28 березня, 18:22
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрілися у Варшаві 5 квітня
Україна й Польща владнали суперечку через експорт зерна: подробиці
5 квiтня, 22:24
У Великодню неділю, 16 квітня в деяких областях України очікується невеликий, місцями, помірний дощ
Помірний дощ та хмарно з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 16 квітня
16 квiтня, 05:29
Україна посіла 86-е місце серед 102-х країн
Скільки років потрібно працювати, щоб заробити мільйон доларів в Україні та світі: інфографіка
17 квiтня, 04:57
Олег Барна проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
19 квiтня, 00:03
Посол Омельченко присоромив китайського колегу
Посол Китаю зробив скандальну заяву щодо України: що йому відповіли
22 квiтня, 17:23
Окупанти зруйнували будинок священника
Росіяни обстріляли будинок настоятеля громади ПЦУ на Херсонщині, священник залишився без ока
23 квiтня, 21:53
Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в порушенні «зернової угоди»
Відмінна робота ЗСУ на лівому березі Дніпра, землетрус в Індонезії: головне за ніч
Сьогодні, 07:24

Події в Україні

На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
Побиті газогін і лінії електропередач, є поранені: росіяни вдарили по Марганцю та Нікополю (фото)
Побиті газогін і лінії електропередач, є поранені: росіяни вдарили по Марганцю та Нікополю (фото)
Високий рівень загрози: РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Високий рівень загрози: РФ удвічі збільшила кількість ракетоносіїв у морі
Ракетний удар по Харківщині, уряд продовжив пільги на електроенергію. Головне за 25 квітня
Ракетний удар по Харківщині, уряд продовжив пільги на електроенергію. Головне за 25 квітня
Залужний показав роботу артилерійської розвідки (відео)
Залужний показав роботу артилерійської розвідки (відео)
«Спокусив, і у хлопця почав їхати дах»: керівник хору з Лаври розбещував семінариста
«Спокусив, і у хлопця почав їхати дах»: керівник хору з Лаври розбещував семінариста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
30K
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
24K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
18K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
17K
Хабар за групу інвалідності. На Хмельниччині суд сенсаційно виправдав голову медкомісії

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту