Прем’єр Японії заявив на Генасамблеї про намір укласти мирну угоду з РФ



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«Я зроблю все можливе, аби прибрати давні повоєнні структури із північносхідної Азії», - заявив Сіндзо Абе

Японія рішуче налаштована укласти довгоочікувану мирну угоду з Росією, владнавши давню суперечку стосовно Курильських островів.

Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

«Японія та Росія повинні вирішити територіальну суперечку та укласти мирну угоду. Щойно японсько-російський договір набере чинності, мир та процвітання східної Азії досягне певного наріжного каменю», - сказав Абе.

Він повыдомив, що незабаром зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення суперечливих питань.

«Я зроблю все можливе, аби прибрати давні повоєнні структури із північносхідної Азії», - підкреслив Абе.

Як відомо, чотири острови Курильської гряди - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї - викликають територіальні розбіжності між двома країнами з кінця Другої світової війни, коли Радянський союз привласнив собі території, що належали Японії. Проблема статусу цих островів залишається головною перешкодою на шляху до укладення мирного договору. Японія заявляє про свої права на них, а Росія наполягає на своєму протектораті над островами.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив, що Японія не укладатиме мирний договір з Російською Федерацією, поки сторони не вирішать питання про Курильські острови.

Як свідчить опитування, проведене газетою «Іоміурі», 75% японців виступили проти укладення мирного договору з Росією до вирішення «Курильського питання».

Джерело: Укрінформ