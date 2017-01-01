Прес-конференція в «Главкомі»: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні»

Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок

У прес-центрі «Главкома» відбувається прес-конференція на тему: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні». Запрошений гість - Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної