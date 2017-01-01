Прес-конференція в «Главкомі»: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні»
- Сьогодні, 11:00
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Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок
У прес-центрі «Главкома» відбувається прес-конференція на тему: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні».
Запрошений гість - Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.
Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок.