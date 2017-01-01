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    Прес-конференція в «Главкомі»: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні»

    Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок
    У прес-центрі «Главкома» відбувається прес-конференція на тему: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні». Запрошений гість - Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної
    • Сьогодні, 11:00
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    Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок

    У прес-центрі «Главкома» відбувається прес-конференція на тему: «Зима прийшла. Перша медична допомога при переохолодженні та травмуванні».

    Запрошений гість - Олег Картавий, інструктор Центру спеціалізованої підготовки, викладач, сертифікований Європейською радою з реанімації, Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України, а також Emergency First Response.

    Експерт розказує, як правильно надавати першу медичну допомогу при перехолодженні, обмороженні та травмуванні кінцівок.

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