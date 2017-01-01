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    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф

    Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі
    Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає. Як відомо, сьогодні зранку у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук. За даними ЗМІ, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу «Альфа» у рамках кримінального провадження щодо політиків-утікачів,
    • Сьогодні, 08:55
    • Розсилка
    Сутички біля будинку, де проживає Саакашвілі
    Сутички біля будинку, де проживає Саакашвілі

    Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі

    Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає. Як відомо, сьогодні зранку у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук.

    За даними ЗМІ, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу «Альфа» у рамках кримінального провадження щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

    Речниця генпрокурора Лариса Сарган, підтвердила, що слідчі дії проводить ГПУ.

    «Так, зараз проходять слідчі дії», - підтвердила Сарган.

    За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі. 

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    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
    Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф

    Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.

    Через слідчі дії тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають. Давід Сакварелідзе, який одним з перших повідомив про обшуки, також не може зайти в будівлю.  

    Станом на 8:45 адвоката Руслана Чорнолуцького й нардепів Юрія Деревєянка та Віктора Чумака пропустили в будівлю.

     

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