Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф
- Сьогодні, 08:55
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Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі
Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає. Як відомо, сьогодні зранку у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук.
За даними ЗМІ, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу «Альфа» у рамках кримінального провадження щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган, підтвердила, що слідчі дії проводить ГПУ.
«Так, зараз проходять слідчі дії», - підтвердила Сарган.
За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі.
Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.
Через слідчі дії тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають. Давід Сакварелідзе, який одним з перших повідомив про обшуки, також не може зайти в будівлю.
Станом на 8:45 адвоката Руслана Чорнолуцького й нардепів Юрія Деревєянка та Віктора Чумака пропустили в будівлю.