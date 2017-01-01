Прес-секретар Саакашвілі заявила, що не знає, де її шеф

Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі

Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає. Як відомо, сьогодні зранку у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук. За даними ЗМІ, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу «Альфа» у рамках кримінального провадження щодо політиків-утікачів,



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Сутички біля будинку, де проживає Саакашвілі

Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі

Прес-секретар Михайла Саакашвілі Мар’яна Почтар повідомила, що його телефон не відповідає. Як відомо, сьогодні зранку у київській квартирі Саакашвілі проходить обшук.

За даними ЗМІ, це справа Генеральної прокуратури. Обшук проводять із залученням спецпідрозділу «Альфа» у рамках кримінального провадження щодо політиків-утікачів, які могли фінансувати акції Саакашвілі.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган, підтвердила, що слідчі дії проводить ГПУ.

«Так, зараз проходять слідчі дії», - підтвердила Сарган.

За її словами, Генпрокуратура згодом повідомить всі деталі.

Біля будівлі у центрі Києва перебуває багато спецпризначенців.

Через слідчі дії тимчасово обмежено рух, журналістів не пускають. Давід Сакварелідзе, який одним з перших повідомив про обшуки, також не може зайти в будівлю.

Станом на 8:45 адвоката Руслана Чорнолуцького й нардепів Юрія Деревєянка та Віктора Чумака пропустили в будівлю.