Презентація аудіоверсії роману «Офіцерський гамбіт». Яким є арсенал діяльності російських спецслужб проти України?



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«Офіцерський гамбіт» є другою книгою роману-дилогії «Східна стратегія»

26 березня в прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція – презентація аудіоверсії роману Валентина Бадрака «Офіцерський гамбіт» (друкована версія видана з видавництвом «Фоліо» у 2011 р.).

Запрошені гості: Валентин Бадрак, письменник, директор аналітичного Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Костянтин Мадей, керівник студії аудіо книги «Madei books», афорист; Леонід Поляков, військовий експерт, голова експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

Під час заходу Бадрак розповість про арсенал діяльності російських спецслужб проти України та порівняє його з 2006-2010 роками («Офіцерський гамбіт» є другою книгою роману-дилогії «Східна стратегія» та присвячена представленню у художньому вигляді діяльності в Україні мережі російської воєнної розвідки (ГРУ ГШ РФ) із завданням недопущення отримання запрошення до членства в НАТО та знищення української державності).

Бадрак також ознайомить із власним баченням побудови системи протидії агресії Кремля та посилення оборонного потенціалу. Мадей, у свою чергу, розповість про потенціал аудіо книг в Україні.