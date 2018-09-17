Презентовані нові купюри номіналом 100 та 200 євро



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Фото: Reuters

Нові купюри надійдуть в обіг у травні 2019 року

Європейський центральний банк у понеділок, 17 вересня, представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро.

Про це повідомляє Finanzen.

Презентацію купюр, які надійдуть в обіг у травні наступного року, у Франкфурті провів член правління Європейського центробанку Ів Мерш.

Купюри з серії «Європа» оснащені додатковими рівнями захисту від підробок. Такий захист вже мають банкноти номіналом від 5 до 50 євро.

При друку купюр використовується спеціальна голограма зі знаком €. Також на них будуть зображення міфологічної Європи і архітектурні елементи.

Змінився і розмір купюр – тепер вони будуть мати ті ж параметри, що й купюри номіналом 50 євро.

Нагадаємо, раніше Європейський центральний банк ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро.

Джерело: Європейська правда