Презентовані нові купюри номіналом 100 та 200 євро
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Нові купюри надійдуть в обіг у травні 2019 року
Європейський центральний банк у понеділок, 17 вересня, представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро.
Про це повідомляє Finanzen.
Презентацію купюр, які надійдуть в обіг у травні наступного року, у Франкфурті провів член правління Європейського центробанку Ів Мерш.
Купюри з серії «Європа» оснащені додатковими рівнями захисту від підробок. Такий захист вже мають банкноти номіналом від 5 до 50 євро.
При друку купюр використовується спеціальна голограма зі знаком €. Також на них будуть зображення міфологічної Європи і архітектурні елементи.
Змінився і розмір купюр – тепер вони будуть мати ті ж параметри, що й купюри номіналом 50 євро.
Нагадаємо, раніше Європейський центральний банк ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро.
Джерело: Європейська правда