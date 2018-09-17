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    Презентовані нові купюри номіналом 100 та 200 євро

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    Презентовані нові купюри номіналом 100 та 200 євро
    Фото: Reuters

    Нові купюри надійдуть в обіг у травні 2019 року

    Європейський центральний банк у понеділок, 17 вересня, представив нові банкноти номіналом 100 та 200 євро.

    Про це повідомляє Finanzen.

    Презентацію купюр, які надійдуть в обіг у травні наступного року, у Франкфурті провів член правління Європейського центробанку Ів Мерш.

    Купюри з серії «Європа» оснащені додатковими рівнями захисту від підробок. Такий захист вже мають банкноти номіналом від 5 до 50 євро.

    При друку купюр використовується спеціальна голограма зі знаком €. Також на них будуть зображення міфологічної Європи і архітектурні елементи.

    Змінився і розмір купюр – тепер вони будуть мати ті ж параметри, що й купюри номіналом 50 євро.

    Нагадаємо, раніше Європейський центральний банк ввів в обіг нову купюру номіналом 50 євро.

    Джерело: Європейська правда

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